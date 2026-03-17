「めざまし」お天気キャスター・林佑香、ノースリ姿にファン熱狂「色白で眩しすぎる」「天使かと思った」
【モデルプレス＝2026/03/17】フジテレビ系朝の情報番組『めざましテレビ』（毎週月〜金曜あさ5時25分〜）の8代目お天気キャスターを務める林佑香が3月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開した。
【写真】「めざましテレビ」8代目お天気キャスター「色白で眩しすぎる」衝撃のノースリ姿
林は「＃okinawa ＃miyakoisland」とハッシュタグを付け、沖縄・宮古島を訪れた際に撮影したソロショットを投稿。白のノースリーブトップスにデニムのボトムスを合わせたスタイルでカメラを見つめる姿が収められており、ほっそりとした美しい二の腕と透き通るような素肌が輝いている。
この投稿は「色白で眩しすぎる」「天使かと思った」「ビジュ最強」「自然体で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】「めざましテレビ」8代目お天気キャスター「色白で眩しすぎる」衝撃のノースリ姿
◆林佑香、ほっそり二の腕際立つノースリ姿披露
林は「＃okinawa ＃miyakoisland」とハッシュタグを付け、沖縄・宮古島を訪れた際に撮影したソロショットを投稿。白のノースリーブトップスにデニムのボトムスを合わせたスタイルでカメラを見つめる姿が収められており、ほっそりとした美しい二の腕と透き通るような素肌が輝いている。
◆林佑香の投稿に「色白で眩しすぎる」と反響
この投稿は「色白で眩しすぎる」「天使かと思った」「ビジュ最強」「自然体で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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