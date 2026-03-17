1児の母・木村文乃、手料理4品の“ひとりめし”公開「クオリティ高すぎ」「ボリューム満点で美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の木村文乃が3月16日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」ハッシュドポークなど4品が並んだ“ひとりめし”
木村は「今日のひとりめし」と添え、木製のトレーに並んだ手料理4品の写真を投稿。豚肉や玉ねぎ、しめじなど具材たっぷりの「ハッシュドポーク」と鮮やかな緑が目を引く「ほうれん草としめじのおひたし」、くし切りのトマトの上にスライスした玉ねぎを添えた「トマトとオニスラの甘ポン和え」、上品で綺麗な仕上がりの「かぼちゃ煮」と、栄養バランスのとれた食事を披露している。「ハッシュドポークって甘くて美味しいけど 自分で作ると、ケチャップとソースでごはん食べてるのか…ってなります。笑」と吐露。「先日作ったグリーンカレーもレシピによっては驚く量の砂糖入れたりするので そりゃ外食は太るよな…ってなったりします」「でも美味しいから作っちゃうんですけどねっ笑」とお茶目につづっている。
また、子どものために手作りした料理も公開。クマの形をしたトレーには、魚料理やトマト、アスパラガス、葉物野菜と豆の和え物、ブールーベリーが丁寧に盛り付けられている。
この投稿は「相変わらず美しい食卓」「クオリティ高すぎ」「ボリューム満点で美味しそう」「バランスも最高」「器がおしゃれすぎる」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「クオリティ高すぎ」ハッシュドポークなど4品が並んだ“ひとりめし”
◆木村文乃、手料理4品の“ひとりめし”披露
木村は「今日のひとりめし」と添え、木製のトレーに並んだ手料理4品の写真を投稿。豚肉や玉ねぎ、しめじなど具材たっぷりの「ハッシュドポーク」と鮮やかな緑が目を引く「ほうれん草としめじのおひたし」、くし切りのトマトの上にスライスした玉ねぎを添えた「トマトとオニスラの甘ポン和え」、上品で綺麗な仕上がりの「かぼちゃ煮」と、栄養バランスのとれた食事を披露している。「ハッシュドポークって甘くて美味しいけど 自分で作ると、ケチャップとソースでごはん食べてるのか…ってなります。笑」と吐露。「先日作ったグリーンカレーもレシピによっては驚く量の砂糖入れたりするので そりゃ外食は太るよな…ってなったりします」「でも美味しいから作っちゃうんですけどねっ笑」とお茶目につづっている。
◆木村文乃の投稿に「ボリューム満点で美味しそう」と反響
この投稿は「相変わらず美しい食卓」「クオリティ高すぎ」「ボリューム満点で美味しそう」「バランスも最高」「器がおしゃれすぎる」と反響を呼んでいる。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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