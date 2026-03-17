三上悠亜、美肩見せコーデの台湾街中ショット公開「可愛いにもほどがある」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの三上悠亜が3月16日、自身のInstagramを更新。台湾でのキャミソールオールインワン姿を公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「可愛いにもほどがある」と話題の美肩全開コーデ
三上は「台湾の街並みレトロで可愛い」と記し、台湾で撮影したソロショットを複数枚投稿。自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムで、胸元にフリルがふんだんにあしらわれたピンストライプ柄のキャミソールオールインワンを着用した、美しいデコルテが際立つスタイルを披露している。同アイテムについて「マニッシュだけどフェミニンさも」とポイントも紹介。ピンクの花が咲いた木を背にポーズをとる写真や夜景の見える窓際でのショットなども載せている。
この投稿は「着こなしが神」「美しすぎて見惚れちゃう」「可愛いにもほどがある」「透明感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「可愛いにもほどがある」と話題の美肩全開コーデ
◆三上悠亜、美肩際立つキャミオールインワン姿披露
三上は「台湾の街並みレトロで可愛い」と記し、台湾で撮影したソロショットを複数枚投稿。自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムで、胸元にフリルがふんだんにあしらわれたピンストライプ柄のキャミソールオールインワンを着用した、美しいデコルテが際立つスタイルを披露している。同アイテムについて「マニッシュだけどフェミニンさも」とポイントも紹介。ピンクの花が咲いた木を背にポーズをとる写真や夜景の見える窓際でのショットなども載せている。
◆三上悠亜の投稿に「可愛いにもほどがある」と反響
この投稿は「着こなしが神」「美しすぎて見惚れちゃう」「可愛いにもほどがある」「透明感すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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