須田亜香里、透けニーハイ×ミニスカ衣装で美スタイル披露「完璧なプロポーション」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】元SKE48の須田亜香里が3月16日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開した。
【写真】34歳元アイドル「完璧なプロポーション」美脚全開の透けニーハイ×ミニスカ姿
須田は「＃熱闘Mリーグ ＃須田亜香里衣装」と添え、自身がアシスタントMCを務めるテレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）の衣装姿のソロショットを投稿。「ちょいと前の」「並べて気づいたけど、3週連続アップヘアだったみたい」と記し、全体にシルバーのスパンコールがあしらわれたミニスカートとシースルー素材の白のニーハイソックスを合わせた衣装や、ミニ丈ボトムスにチュールのロングスカートを重ねた衣装など、美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。
この投稿は「完璧なプロポーション」「最高に可愛い」「どんな衣装でも着こなせるのすごい」「アップヘアも素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元アイドル「完璧なプロポーション」美脚全開の透けニーハイ×ミニスカ姿
◆須田亜香里、美脚ライン際立つ衣装姿披露
須田は「＃熱闘Mリーグ ＃須田亜香里衣装」と添え、自身がアシスタントMCを務めるテレビ朝日系「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜深夜1時10分〜）の衣装姿のソロショットを投稿。「ちょいと前の」「並べて気づいたけど、3週連続アップヘアだったみたい」と記し、全体にシルバーのスパンコールがあしらわれたミニスカートとシースルー素材の白のニーハイソックスを合わせた衣装や、ミニ丈ボトムスにチュールのロングスカートを重ねた衣装など、美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。
◆須田亜香里の投稿に「最高に可愛い」と反響
この投稿は「完璧なプロポーション」「最高に可愛い」「どんな衣装でも着こなせるのすごい」「アップヘアも素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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