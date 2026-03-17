タレント有吉弘行（51）が16日夜、Xを更新。再び「絶望感」をつづった。

有吉は14日夜に「オムツ洗濯。ポリマー爆発」と書き出した後、「絶望しかありません」と記した。

「ポリマー爆発」をめぐっては、紙おむつを誤って洗濯機に入れてしまい、水を吸収して膨らんだゼリー状の高分子吸収体（ポリマー）が中で爆発したように飛び散った“惨事”が起きと推察される。その大変な洗濯機内の清掃作業やほかの衣類に付着したポリマーの煩雑な除去作業などを考え「絶望感」が沸き起こったものとみられる。

この投稿に対し、ブラックマヨネーズ小杉竜一が「ファイトです！！ 誰も悪くない」とコメントしたほか、ユーザーから「オムツ洗濯、大変ですよね！」「きっと誰もが経験済み案件 そう洗濯機内が戦場です」「一度は、皆味わう絶望ではないでしょうか？」「それは本当に絶望しますよね…。オムツのポリマーが洗濯機の中で広がると、服も洗濯槽も大変なことに…」「私もついこの間やりました。とても共感です」などと共感や激励の声が相次いでいた。

そして今回「あれだけ後悔と反省して 皆さんからアドバイス貰って 2日後にもう一度なんて 口が裂けても言えない。 デフォルトが朦朧なんだな。。。」とポスト。具体的な記述こそないが、引き続きの「ポリマー爆発」とみられる。

この投稿に対しても、ブラックマヨネーズ小杉竜一が「ファイト！ みんな仲間だよ」と反応。有吉がすかさず「毛根にポリマー埋め込んだろか！」と返信すると、小杉は「そんなんしたらアカンねん！」とやり返していた。