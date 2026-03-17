ENHYPEN（エンハイプン）が、第3回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」に出演する。組織委員会が16日に発表した。

アジアトップクラスのアーティストが参加する音楽フェスティバルで、5月16〜17日に埼玉・ベルーナドームで開催される。

韓国メディアのイルガンスポーツは17日「ENHYPENは爆発的な人気を背景に、世界中で活躍しているグローバルグループ。昨年、2枚目フルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』で、初のトリプルミリオンセラーを記録し、国内外のスタジアムで67万6000人以上の観客を動員した大規模ワールドツアー『WALK THE LINE』を成功させた。このような成果をものに『MAMAアワード』『アジアスターエンターテイナーアワード』など、主要な授賞式で合計5つの大賞トロフィーを獲得した」と説明した。

同イベントは24年に創設され、初回と第2回は横浜で開催された。アジアを超えて世界的に影響力を持つアーティストを厳選して表彰し、ハイクオリティーパフォーマンスを披露するグローバルな授賞式として定着した。今年も、過去1年間で意義ある成果を上げたトップクラスのアーティストが多数参加し、華やかなステージを披露する。

ENHYPENの他、ATEEZ、＆TEAM、Hearts2Heartsらの出演も決まっている。