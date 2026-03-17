16日、新潟海上保安部は2025年11月に無許可で遊漁船業を行ったとして新潟市に住む男2人を検挙し、無登録遊漁船業の疑いで新潟区検に書類送検しました。



書類送検されたのは、新潟市に住む漁業の男(49)と漁業見習いの男(39)です。新潟海上保安部によりますと2025年11月、新潟港西区において小型船で客5人を乗せて無許可で遊漁し、入港した際に立ち入り検査を行い検挙しました。男らは、2025年10月にも同じ船に5人の客を乗せ、佐渡市赤泊沖で遊漁し料金6万円を得ていたということです。



漁業の男(49)は以前遊漁船業を営んでいましたが、2025年3月17日付で違反などにより新潟県から遊漁船業の登録を取り消されていました。