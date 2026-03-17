お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。長男が予定している披露宴の打ち合わせでのエピソードを披露した。

同番組でモモコは、とある日の自身のスケジュールを公開。午前中に行うロケ番組の収録と、午後のラジオ生出演の間に「息子の披露宴打ち合わせ（値切り）」が30分、知人の「お見舞い」5分、「まつげエクステ」30分と、細かく予定が入れられていた。

昨年6月に結婚を発表した長男・仁一郎さんの披露宴の打ち合わせについて、モモコは「最後のツメのところを“お願い”って言いに行かなアカンなと思って」と告白。自身が打ち合わせに向かう理由を説明した。

これを受けて「ハライチ」澤部佑が「“最後のお願い”が値切り…」と思わず口にすると、モモコは1回目の打ち合わせでの出来事を回想。そこでは「テーブルの花はいらん、コレもいらん、アレもいらん」と節約ぶりを発揮したという。

しかし「“スポットライトもいらん”って言うたら、さすがに嫁が“スポットライトはいります、お義母さん”って」と明かすと、一同は爆笑。共演者からは「なんでモモコさんが決めてるの」とツッコまれた。

するとモモコは「いらんて！あの子らがお金を出すのに、そんなんいらん」と力説。「（会場には）電気がついてるのにスポットライトなんか。スポットライト、めっちゃ高いねんで」と笑わせていた。