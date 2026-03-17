小倉優子、ママ友と焼いたパンがズラリ お洒落な食卓に「お店みたい」「本格的ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの小倉優子が3月16日、自身のInstagramを更新。ママ友と手作りしたパンを公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「お店みたい」ママ友と焼いたパン＆トッピングなど並んだお洒落食卓
小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と記し、焼き上がったパンの写真を投稿。ベーキングラックの上には、ふっくらとしたまん丸のパンとイングリッシュマフィンのような平たく丸いパンが並んでおり、どちらも綺麗な形に仕上がっている。パンの横には、レタスの上に盛り付けたパティやディップなどのトッピングも。
恒例となったママ友とのパン作りは「2年目になりました」と報告し、「『この会が20年続くかなぁ』なんて話になりました笑」「食べるのも作るのも話すのも大好きなメンバーなので、とにかく楽しいです」とつづっている。
この投稿は「素敵な時間」「どれも美味しそう」「お店みたい」「お洒落空間すぎる」「本格的ですごい」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「お店みたい」ママ友と焼いたパン＆トッピングなど並んだお洒落食卓
◆小倉優子、ママ友と手作りしたパン披露
小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と記し、焼き上がったパンの写真を投稿。ベーキングラックの上には、ふっくらとしたまん丸のパンとイングリッシュマフィンのような平たく丸いパンが並んでおり、どちらも綺麗な形に仕上がっている。パンの横には、レタスの上に盛り付けたパティやディップなどのトッピングも。
◆小倉優子の投稿に「本格的ですごい」と反響
この投稿は「素敵な時間」「どれも美味しそう」「お店みたい」「お洒落空間すぎる」「本格的ですごい」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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