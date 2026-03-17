STARGLOW冠ラジオ、特番好評によりレギュラー化「べしゃりで笑わせられるようになります」【STARGLOWのスタメン！】
【モデルプレス＝2026/03/17】BMSG所属のダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が出演するレギュラーラジオ番組『STARGLOWのスタメン！』（文化放送／毎週木曜深夜1時00分〜1時30分）が、4月2日よりスタートする。
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STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人からなるダンス＆ボーカルグループ。オーディションの模様を配信したBMSG公式YouTubeチャンネルでは、同時接続数が12万人を超えるなど、デビュー前から異例の注目を集めてきた。
また、デビュー翌日の1月22日に文化放送で放送された、本番組と同名の特別番組『STARGLOWのスタメン！』では、彼らの魅力あふれるエネルギッシュな放送が好評を呼び、今回のレギュラー番組の実現となった。
TAIKI：レギュラー番組をもたせていただいて、うれしい限りです！ お喋りするのが大好きなので、この機会にトーク力や自分の趣味を深めていきたいです！
ADAM：1回1回のラジオを無駄にせず、しっかりと僕たちの魅力を最大限お伝えできるように、楽しんでやりたいと思います！
RUI：ラジオを通して、皆さんとたくさんコミュニケーションを取りたいし、僕たちの魅力をたくさん伝えられるように頑張ります！
KANON：このたびは、本当にありがとうございます。自分たちにしかできないラジオをしたいと思います！（べしゃりで笑わせられるようになります！）
GOICHI：リスナーの皆さんに、STARGLOWの楽しい雰囲気をお届けして、皆さんを楽しませたいと思います。よろしくお願いします！
（modelpress編集部）
〇スタメン会議…古くより語り継がれる永遠の疑問に終止符を打つべく、世の中のありとあらゆるスタメンをSTARGLOWが確定します。メンバーに話し合ってほしい議題をお寄せください。
（例）「ブッフェで初手に集める食品のスタメンは？」「そこまで仲良くない人が集まったカラオケで入れる曲のスタメンは？」など
※メールの件名に「会議」と明記し、本文に「ラジオネーム」と「議題」を書いて送ってください。
〇STAR送ろう…“星のように輝きながら成長する”というコンセプトを持つSTARGLOWが、世の中にあふれる‟輝くもの”を集めてチカラにします。あなたのまわりの‟輝いているもの”を送ってください。
（例）「うな重のフタを開けたときの、蒲焼きの表面」「テレビで見て覚えたラグビーのルールを意気揚々と語る母の笑顔」など
※メールの件名に「輝き」と明記し、本文に「ラジオネーム」と「輝くもの」を書いて送ってください。
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◆STARGLOW、特番が好評でラジオレギュラー化
STARGLOWは、BMSG主催の10代限定オーディション「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMの5人からなるダンス＆ボーカルグループ。オーディションの模様を配信したBMSG公式YouTubeチャンネルでは、同時接続数が12万人を超えるなど、デビュー前から異例の注目を集めてきた。
◆STARGLOWメンバーコメント
TAIKI：レギュラー番組をもたせていただいて、うれしい限りです！ お喋りするのが大好きなので、この機会にトーク力や自分の趣味を深めていきたいです！
ADAM：1回1回のラジオを無駄にせず、しっかりと僕たちの魅力を最大限お伝えできるように、楽しんでやりたいと思います！
RUI：ラジオを通して、皆さんとたくさんコミュニケーションを取りたいし、僕たちの魅力をたくさん伝えられるように頑張ります！
KANON：このたびは、本当にありがとうございます。自分たちにしかできないラジオをしたいと思います！（べしゃりで笑わせられるようになります！）
GOICHI：リスナーの皆さんに、STARGLOWの楽しい雰囲気をお届けして、皆さんを楽しませたいと思います。よろしくお願いします！
（modelpress編集部）
◆「STARGLOWのスタメン！」メールテーマ募集（一部紹介）
〇スタメン会議…古くより語り継がれる永遠の疑問に終止符を打つべく、世の中のありとあらゆるスタメンをSTARGLOWが確定します。メンバーに話し合ってほしい議題をお寄せください。
（例）「ブッフェで初手に集める食品のスタメンは？」「そこまで仲良くない人が集まったカラオケで入れる曲のスタメンは？」など
※メールの件名に「会議」と明記し、本文に「ラジオネーム」と「議題」を書いて送ってください。
〇STAR送ろう…“星のように輝きながら成長する”というコンセプトを持つSTARGLOWが、世の中にあふれる‟輝くもの”を集めてチカラにします。あなたのまわりの‟輝いているもの”を送ってください。
（例）「うな重のフタを開けたときの、蒲焼きの表面」「テレビで見て覚えたラグビーのルールを意気揚々と語る母の笑顔」など
※メールの件名に「輝き」と明記し、本文に「ラジオネーム」と「輝くもの」を書いて送ってください。
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