原日出子「一日中撮影」彩り豊かな手作り弁当公開「肉団子の照りがたまらない」「健康的なメニュー」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の原日出子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を披露した。
【写真】66歳ベテラン女優「売り物のよう」肉団子・ゆで卵など入った色鮮やかなヘルシー弁当
原は「今日のお弁当 一日中撮影です〜」とつづり、写真を公開。雑穀米や肉団子、ゆで卵のほか、ミニトマトなどの野菜が彩り美しく詰められたお弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「きちんと作って持って行くの素敵です」「健康的なメニュー」「色合いが美しい」「丁寧な暮らしで憧れ」「売り物のよう」「たくさん食べて撮影頑張ってください」「バランス取れてて美味しそう」「肉団子の照りがたまらない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「売り物のよう」肉団子・ゆで卵など入った色鮮やかなヘルシー弁当
◆原日出子、彩り豊かな手作り弁当公開
原は「今日のお弁当 一日中撮影です〜」とつづり、写真を公開。雑穀米や肉団子、ゆで卵のほか、ミニトマトなどの野菜が彩り美しく詰められたお弁当を披露した。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「きちんと作って持って行くの素敵です」「健康的なメニュー」「色合いが美しい」「丁寧な暮らしで憧れ」「売り物のよう」「たくさん食べて撮影頑張ってください」「バランス取れてて美味しそう」「肉団子の照りがたまらない」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】