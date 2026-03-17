飯島直子、冷凍納豆・味噌汁冷凍…1人分の朝食公開「忙しい日にぴったり」「クオリティ高い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の飯島直子が3月16日、自身のInstagramを更新。朝食ショットを投稿した。
【写真】50代月9女優「忙しい日にぴったり」冷凍ストック多数使ったリアルな朝食
飯島は「今朝は少なめの昼食」「冷凍ごはん、味噌汁冷凍（カボチャ、玉ねぎ）冷凍納豆、なんでも冷凍しといて助かりました」とつづり、忙しい朝の朝食ショットを披露。冷凍していた食材に加え、目玉焼きも添えられている。
また「さ、週の始まり月曜日！平常心でがんばり過ぎずがんばろうね エイエイオーだ」とコメントしている。
この投稿には「冷凍のクオリティ高い」「忙しい日にぴったり」「朝からしっかりご飯」「なんとも美味しそう」「シンプルな朝食最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】50代月9女優「忙しい日にぴったり」冷凍ストック多数使ったリアルな朝食
◆飯島直子、冷凍朝食ショット披露
飯島は「今朝は少なめの昼食」「冷凍ごはん、味噌汁冷凍（カボチャ、玉ねぎ）冷凍納豆、なんでも冷凍しといて助かりました」とつづり、忙しい朝の朝食ショットを披露。冷凍していた食材に加え、目玉焼きも添えられている。
また「さ、週の始まり月曜日！平常心でがんばり過ぎずがんばろうね エイエイオーだ」とコメントしている。
◆飯島直子の投稿が話題
この投稿には「冷凍のクオリティ高い」「忙しい日にぴったり」「朝からしっかりご飯」「なんとも美味しそう」「シンプルな朝食最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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