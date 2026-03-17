飯島直子Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/17】女優の飯島直子が3月16日、自身のInstagramを更新。朝食ショットを投稿した。

【写真】50代月9女優「忙しい日にぴったり」冷凍ストック多数使ったリアルな朝食

◆飯島直子、冷凍朝食ショット披露


飯島は「今朝は少なめの昼食」「冷凍ごはん、味噌汁冷凍（カボチャ、玉ねぎ）冷凍納豆、なんでも冷凍しといて助かりました」とつづり、忙しい朝の朝食ショットを披露。冷凍していた食材に加え、目玉焼きも添えられている。

また「さ、週の始まり月曜日！平常心でがんばり過ぎずがんばろうね エイエイオーだ」とコメントしている。

◆飯島直子の投稿が話題


この投稿には「冷凍のクオリティ高い」「忙しい日にぴったり」「朝からしっかりご飯」「なんとも美味しそう」「シンプルな朝食最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】