女子生徒１人が死亡し、複数の生徒がけがをした同志社国際高校が１７日午前、同校で記者会見を開き、西田喜久夫校長は「事故を知り、驚きと悲しみに耐えがたい気持ちだ。教員も悲しみに包まれている」と謝罪し、頭を下げた。

同校の説明によると、研修旅行は１４〜１７日の予定で、２年生約２７０人が参加。複数のグループに分かれて各地を見学していた。

１６日は「辺野古コース」を選択した生徒らが午前９時頃、辺野古に到着。まず先発隊として生徒１８人が船２隻に分乗した。ほかの生徒や教員たちは陸で待っていたが、２隻はいっこうに戻ってこず、救急車が港にやってくるのを見て、初めて転覆事故があったことを知ったという。

当時、現場海域では波浪注意報が出されていたが、当日に現地の教員が船長と打ち合わせをした際、船長から注意報への言及はなく、出航に関して疑念も示されなかったという。

このため、２隻は予定通りの行程で出航した。教員が乗船していなかったことについて、西田校長は「陸で残る生徒の指導に当たっていた」と説明。乗船した生徒の証言によると、まず２隻のうちの１隻が転覆し、救助に向かったもう１隻も転覆したという。

学校によると、辺野古の見学は２０１５年頃から平和学習の一環として始まった。同校はキリスト教主義の学校で、亡くなった船長の男性（７１）が牧師だった関係もあり、２３年から船に乗っていたという。「基地の様子を見学するもので、船上で抗議活動を行うようなことはしていない」と説明している。

現在、カウンセラーらが被害生徒の精神的なケアに当たっており、２４日に保護者説明会を開くという。