Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>はストップ高。１６日取引終了後、２７年１月期連結業績予想について売上高を５０億７３００万円（前期比６．１％増）、最終損益を１２億６６００万円の赤字（前期２３億２７００万円の赤字）と発表。最終赤字幅が縮小する見通しを示しており、これが材料視されているようだ。



主力の「ドローンソリューションセグメント」ではインドネシア子会社において減収を見込む一方、自社開発の屋内点検用国産ドローンの本格展開やサウジアラビア子会社での高成長を予想。ドローン運航管理システムを手掛ける「運航管理セグメント」でも国内外の需要を取り込み高成長を見込む。前期の特別損失計上の反動も寄与する見通し。なお、同時に発表した２６年１月期決算は売上高が４７億８２００万円（前の期比７．８％増）、最終損益が２３億２７００万円の赤字（前の期４億７４００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS