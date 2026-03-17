「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午後１時現在で山王<3441.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



きょうの東京市場で山王はストップ高の水準である前営業日比４００円高の２０２７円でカイ気配となっている。同社は前日もストップ高に買われた。前週末１３日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の１０９億円から１３０億円（前期比２０．０％増）、営業利益予想を５億円から１４億円（同７５．８％増）に引き上げた。減益予想から一転し過去最高業績を見込んでおり、買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS