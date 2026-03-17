SixTONESが3月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演。番組公式Xでオフショットが公開された。SixTONESは最新曲「一秒」と「Rebellion」の2曲をテレビ初のフルサイズパフォーマンスした。

【写真】SixTONESが白シャツジャケット衣装とデニムレザーの黒衣装の『CDTV』オフショット①②

■衣装だけではなく立ち位置やポーズの変化にも注目

公開されたオフショットは2枚。まずは「一秒」を披露した際の、個々がジャケットやコートなど様々な全身真っ白な衣装をまとったオフショット。

サインボードを背景に、番組ロゴのネオン管に手をかけて、もう片方の手でアロハポーズをするジェシー。田中樹は真顔でしゃがみ、その隣で高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）は指に顎を乗せるポーズを披露。

京本大我はサムズアップ、その隣で松村北斗は“C”と“D”を指で表現！？そして森本慎太郎はネオン管の“T”のなかから目を覗かせ、両手を広げている。

コメント欄には「白衣装に雪の演出がピッタリでした」「白衣装が爽やかでかっこいい」「慎太郎はネオンからのぞくのが定位置だね笑」などといった声が続々と到着。

また、「Rebellion」を披露した、デニムやレザーをまとった黒衣装のオフショットも公開されている。

サングラスをかけて腕を組んで胸を張る田中、その隣で“D”のようなマークを作る松村、サングラス姿でサムズアップするジェシー、今回は立って顎の下でポーズをきめる高地、サングラスをかけて顔を傾け腕を組む京本、そして森本はやはりネオン管の“T”のなかからキリッと正面を向いている。

こちらのコメント欄にも「SixTONESの黒衣装は間違いない」「黒衣装も爆イケ」「痺れるパフォーマンスでした」「炎の演出かっこよかった」「こっちでも慎太郎はTの位置なの笑」などといった声が届いている。

■『CDTV』「一秒」オフショット

■『CDTV』「Rebellion」オフショット