大森元貴が3月16日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。

映画『90メートル』の主題歌「0.2mm」をフルサイズで披露。さらにソロデビュー曲「French」を同番組で約5年ぶりにフルサイズでパフォーマンスした。

【画像＆動画】大森元貴『CDTV』オフショット（全2枚）／サインムービー／同じポーズを決めた『Mステ』オフショット

■大森元貴が個性あふれるスタイルでポーズ

大森元貴のスタッフXと番組公式Xでオフショットが公開され、個性的なビジュアルに注目が集まっている。

スタッフXで公開された写真には、『CDTVライブ！ライブ！』の番組ロゴのネオン管＆サインボードの前でポーズを決める大森の姿が収められている。

両手の手のひらを合わせ、片足を高く上げた大胆なポーズで、微笑みながらバランスを取るユニークなショットを披露。

番組公式Xでは、ネオン管の枠に右手と右足を絡ませ、もう片方の手のひらを上に向けた独特なポーズも公開されており、どちらも印象的なカットとなっている。

この日の大森は、ベージュのジャケットとワイドパンツを合わせたセットアップに、山や湖の風景が描かれたプリントシャツを重ねたスタイリング。

ヘアはセンター分けで、縁なしメガネに透明感のあるカラコンを合わせ、柔らかな雰囲気の中にもミステリアスな印象を漂わせている。

ファンからは「歌声も美しさも演出も圧巻でした」「体幹すごい」「またこのポーズ！」「何かの伏線？」「カラコン良すぎ」「イケメンすぎ」「ビジュやばい」などの声が寄せられている。

■大森元貴の“サインムービー”

■『Mステ』のオフショットでも同じポーズを披露していた大森元貴