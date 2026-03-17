乃木坂46井上和、ボカロ楽曲歌唱映像がMTV＆ニコニコ動画で公開決定！舞台裏に密着した特番放送も
乃木坂46の井上和がボカロ楽曲を歌唱するスペシャルスタジオライブ『Nagi Inoue （Nogizaka46） meets VOCALOID MUSIC-Special Live & Document-』が、4月29日にMTVおよびニコニコ動画で公開となる。
■「命ばっかり」「Melty Magic」の2曲をパフォーマンス
乃木坂46の5期生メンバー、井上和。幼少期からボカロ文化に親しみ、2025年3月、ボカコレと音楽授賞式『MTV VMAJ』がコラボレーションして創設した『Daisy Bell Award』のスペシャルステージでは、同賞の受賞楽曲「リレイアウター」（作詞・作曲：稲葉曇）を歌唱し、大きな反響を呼んだ。
本企画では、井上和がひとりのアーティストとして再びボカロ楽曲と向き合い、異なる個性を持つ2曲を披露する。本人の選曲による歌唱楽曲は、生きていくことの葛藤をエモーショナルに描き出した「命ばっかり」（作詞・作曲：ぬゆり）と、キュートで中毒性のある電脳ポップソング「Melty Magic」（作詞・作曲：picco）。デジタルで生まれた楽曲を、井上和の独自の感性と歌唱であらたな魅力として届ける。
歌唱映像に加えて、収録までのメイキングやインタビューを交えた特別番組を4月29日19時より、MTVで放送することも決定。また放送後には、ニコニコ動画で歌唱映像を公開する。
PHOTO BY 稲垣謙一
■乃木坂46井上和 コメント
■番組情報
MTV『Nagi Inoue （Nogizaka46） meets VOCALOID MUSIC-Special Live & Document-』
04/29（水）19:00～20:00
■関連リンク
ニコニコ動画（ボカコレ公式）ページ
https://www.nicovideo.jp/user/116176195
MTV特別番組サイト
https://www.mtvjapan.com/music/programs/202604-032
乃木坂46 OFFICIAL SITE
http://www.nogizaka46.com/