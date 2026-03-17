人気アイドルグループ「乃木坂46」の元メンバーで、俳優・モデルの若月佑美さんが3月17日、自身のインスタグラムを更新。愛車とともにツーリングに出かけた際のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 元乃木坂46・若月佑美 】 愛車カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」 ツーリング姿を公開 「新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」





投稿では、鮮やかな赤いタンクが目を引くカワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION（エリミネータープラザエディション）」にまたがり、美しい山並みと青空を背景にした写真を掲載。「最高に優しい相棒です。」と、愛車への深い愛着を綴っています。







若月さんは2025年2月に普通二輪免許を取得し、同年7月に人生初の愛車として現在のモデルを納車。

今回の写真はプライベートでのツーリング中に撮影されたもので、若月さんは「漸（ようや）く！MGにお願いして写真撮ってもらえた」と、マネージャーに依頼して念願の撮影が実現したことを明かしました。大自然の中でバイクと並ぶ、ライダーとしての凛々しい姿が収められています。







暖かくなってきた季節についても触れ、「本当に、暖かくなってきたなと思ったら物凄い花粉振り撒かれてるのやめれる？」と花粉に悩まされていることをユーモラスに嘆きました。







また、友人である「ちまちゃん（元乃木坂46・樋口日奈さん）」とも最近ツーリングを楽しんだといい、「ちょうどいい季節を逃さぬようすぐにまた一緒にいく」と次回のツーリングに向けた意気込みも語っています。さらに「新しくツーリング仲間さんも増えたので嬉しみ」とコミュニティが広がっていることへの喜びも伝えました。







この投稿に「めちゃ、カッコイイ！」「ライダー姿、とてもとてもカッコいいですよ！」「ここからGW辺りまでが「バイク乗り」の季節ですよ！」「バイク仲間が増えているなら嬉しい限りです」「エリミネーターやっぱかっこいい」などの声が寄せられています。



【 若月佑美さん プロフィール ※公式サイトより引用・抜粋※ 】



女優・モデル



【生年月日】6月27日

【出身地】静岡県

【身長】157.7cm

【好きなもの】スイーツ、犬、漫画、料理

【その他】二科展デザイン部門通算9回入選、特選入賞（2022年）

2011年から乃木坂46で1期生として活動し、2018年11月にグループを卒業。

その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは、『今日から俺は！！』（日本テレビ）、『私の家政夫ナギサさん』（TBS）、『共演NG』（テレビ東京）などに出演。

映画でも『ヲタクに恋は難しい』、『今日から俺は！！劇場版』など、出演作多数。



【担当：芸能情報ステーション】