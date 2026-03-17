火曜日は広く晴れ

火曜日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れています。午後も西日本から北日本にかけて広く晴れますが、北海道は一部で雪の降る所がありそうです。また、関東南部はやや雲が広がりやすく、夜はぱらっと雨の降る所もある見込みです。

【CGで見る】西から雨雲が…明日18日(水)の大雪と雨の予想シミュレーション

気温は全国的に平年並みか高く、西日本や東日本は17℃前後まで上がる所が多そうです。よく晴れる所はぽかぽか陽気になるでしょう。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌 :7℃ 釧路 :7℃

青森 :8℃ 盛岡 :10℃

仙台 :13℃ 新潟 :12℃

長野 :12℃ 金沢 :13℃

名古屋:18℃ 東京 :15℃

大阪 :17℃ 岡山 :17℃

広島 :16℃ 松江 :14℃

高知 :18℃ 福岡 :17℃

鹿児島:20℃ 那覇 :23℃

水曜日は西から雨雲広がる

水曜日は西から前線や低気圧が近づき、九州は朝から雨の降る所があるでしょう。中国、四国も午前中から雨雲がかかり、午後は近畿や東海も雨が降り出してきそうです。関東は雲が多い一日で、夜遅くなると、雨の降る所がある見込みです。北日本は日中は晴れ間もありますが、東北では夜になると、雨や雪の降り出す所がありそうです。

この先もさくらの開花進む暖かさ

週末にかけても、気温は全国的に平年並みか高く、晴れる日は日差しが暖かくなりそうです。東京も水曜日にさくらの開花が予想されています。関東から西の地域では、続々と春の便りが届きそうです。