『リブート』、“極限の愛編”ミスチルの主題歌「Again」にのせた特別編集ムービー公開「泣くしかないのよ」「ドラマと主題歌のシンクロがすごい」
俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系・日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式Xが16日に更新され、「Mr.Children の主題歌にのせたインスパイアムービー第二弾が完成!!」と特別編集された“フル尺”のスペシャルムービーをシェアした。
【動画】「泣くしかないのよ」日曜劇場『リブート』“極限の愛編”スペシャルムービー
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
投稿では、「最強リブート夫婦が産声をあげた第8話。今までの夫婦の想いが込められた映像です ぜひご覧ください」と、“妻の死の全真相が明かされた”第8話（15日放送）に触れながら、TBSテレビの公式YouTubeチャンネル「TBS公式 YouTuboo」でスペシャル映像が公開されたことを伝え、リンクを共有した。
動画は「【主題歌SPムービー】日曜劇場リブート“極限の愛編”。主題歌 Mr.Children ｢Again｣ スペシャルムービー【TBS】」というタイトルで、これまでの物語を総ざらいしながらも“登場人物たちそれぞれの愛”にフォーカスした内容に。
ドラマファンからは「毎回クライマックスなのすごいよなこのドラマ」「戸田恵梨香さんと鈴木亮平さんの演技が素晴らし過ぎて泣けますね」「泣くしかないのよ 笑」「これはもう、名作揃いの日曜劇場の中でも格別におもしろい」「1話から改めて観たくなる」「最終回どんな結末になろうと泣く自信しかない」「みんな報われてほしいよ」などと熱いコメントが数多く寄せられた。
また、主題歌「Again」は、ドラマの世界観に深く寄り添う楽曲として制作されていることから「毎回Againの流れるタイミングが秀逸すぎる」「ドラマと主題歌のシンクロがすごいよね」「イントロ聴くだけで泣くようになってしまった…」「againがかかる瞬間鳥肌がたつ」「8話でよりリブートとAgainがハマったっていうか、ドラマと楽曲が1つになった気がする」といった声も届けられている。
なお、22日に第9話が放送され、物語は最終章へと突入する。
【動画】「泣くしかないのよ」日曜劇場『リブート』“極限の愛編”スペシャルムービー
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
投稿では、「最強リブート夫婦が産声をあげた第8話。今までの夫婦の想いが込められた映像です ぜひご覧ください」と、“妻の死の全真相が明かされた”第8話（15日放送）に触れながら、TBSテレビの公式YouTubeチャンネル「TBS公式 YouTuboo」でスペシャル映像が公開されたことを伝え、リンクを共有した。
動画は「【主題歌SPムービー】日曜劇場リブート“極限の愛編”。主題歌 Mr.Children ｢Again｣ スペシャルムービー【TBS】」というタイトルで、これまでの物語を総ざらいしながらも“登場人物たちそれぞれの愛”にフォーカスした内容に。
ドラマファンからは「毎回クライマックスなのすごいよなこのドラマ」「戸田恵梨香さんと鈴木亮平さんの演技が素晴らし過ぎて泣けますね」「泣くしかないのよ 笑」「これはもう、名作揃いの日曜劇場の中でも格別におもしろい」「1話から改めて観たくなる」「最終回どんな結末になろうと泣く自信しかない」「みんな報われてほしいよ」などと熱いコメントが数多く寄せられた。
また、主題歌「Again」は、ドラマの世界観に深く寄り添う楽曲として制作されていることから「毎回Againの流れるタイミングが秀逸すぎる」「ドラマと主題歌のシンクロがすごいよね」「イントロ聴くだけで泣くようになってしまった…」「againがかかる瞬間鳥肌がたつ」「8話でよりリブートとAgainがハマったっていうか、ドラマと楽曲が1つになった気がする」といった声も届けられている。
なお、22日に第9話が放送され、物語は最終章へと突入する。