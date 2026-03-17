『深夜食堂』秋に7年ぶり復活！ “めしや”マスター役・小林薫「皆さんのご来店をお待ちしております」
俳優の小林薫がマスター役を務めるドラマ『深夜食堂』の新シリーズが、7年ぶりに制作されることが決定した。今秋、MBS／TBSにて放送する予定。
【写真】食堂「めしや」が帰ってくる
全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミックを原作に、2009年に小林薫主演でドラマ化された本作。繁華街の路地裏にある小さな食堂「めしや」で、頼めば大抵の物なら作ってくれるマスター（小林）が出す懐かしい味を前に、客たちの悲喜こもごもの人生模様が交錯する。
放送後、深夜ドラマながら国外でも反響を呼び、2011年には『深夜食堂２』、14年には『深夜食堂３』と人気シリーズ化。2016年からは、Netflixオリジナルドラマとして『深夜食堂４』『深夜食堂５』が制作され、世界190ヵ国でストリーミング配信中。さらに、『映画 深夜食堂』（15／松岡錠司監督）、『映画 続・深夜食堂』（16／松岡錠司監督）として2度の映画化。その人気は日本国内にとどまらず、中国・韓国ではリメイクもされ、世界中のファンを魅了してきた。
この度、前作から7年ぶりにスタッフ・キャストが再集結し、ドラマ『深夜食堂』新シリーズの制作が決定。2026年秋の放送に向け、現在撮影中だ。
「めしや」マスター役の小林は「ドラマ『深夜食堂』7年振りの再開です。その間コロナもありました。レギュラーの皆さんも少しだけ（笑）歳をとりました。マスターも前回よりも髪の毛が白くなった気がします。でも、再開が嬉しくない訳がありません。新作を待ち望む声も沢山聞こえていました。また一段とパワーアップしたニュー『深夜食堂』を皆さんにお届けできることが、何より嬉しく楽しみなことでもあります。深夜食堂、皆さんのご来店をお待ちしております」とメッセージを寄せている。
ドラマ『深夜食堂』新シリーズは、2026年秋、MBS／TBSにて放送予定。
【写真】食堂「めしや」が帰ってくる
全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミックを原作に、2009年に小林薫主演でドラマ化された本作。繁華街の路地裏にある小さな食堂「めしや」で、頼めば大抵の物なら作ってくれるマスター（小林）が出す懐かしい味を前に、客たちの悲喜こもごもの人生模様が交錯する。
この度、前作から7年ぶりにスタッフ・キャストが再集結し、ドラマ『深夜食堂』新シリーズの制作が決定。2026年秋の放送に向け、現在撮影中だ。
「めしや」マスター役の小林は「ドラマ『深夜食堂』7年振りの再開です。その間コロナもありました。レギュラーの皆さんも少しだけ（笑）歳をとりました。マスターも前回よりも髪の毛が白くなった気がします。でも、再開が嬉しくない訳がありません。新作を待ち望む声も沢山聞こえていました。また一段とパワーアップしたニュー『深夜食堂』を皆さんにお届けできることが、何より嬉しく楽しみなことでもあります。深夜食堂、皆さんのご来店をお待ちしております」とメッセージを寄せている。
ドラマ『深夜食堂』新シリーズは、2026年秋、MBS／TBSにて放送予定。