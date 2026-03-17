4月22日に初のアルバム『I.K.T』〜I know Tomorrow〜をリリースする生田絵梨花。その収録曲の一番最後、11曲目に収録される楽曲が「青い春」（SUPER BEAVER）であることが発表され、更に本楽曲が自身も出演する「三ツ矢サイダー」新TVCMに起用されることが決定した。

生田絵梨花は2025年の同CMに続いて2回目の出演。今回使用される「青い春」は多幸感溢れる、シズル感満載のピアノロックサウンドになっており、これから訪れる季節にピッタリの楽曲となっている。新TVCMは3月17日より放送スタート。

◆ ◆ ◆

■柳沢亮太（SUPER BEAVER）コメント

ライブを観に来て下さったり、お見かけするバックシーンで我々のグッズを着用して下さっていたり、過去には楽曲を提供させて頂いたり…いつもありがとうございます！！と思い続けているのですが、ついにはSUPER BEAVERの楽曲のカバーまでして頂けるなんて！

リリース以降、我々もライブでずーっと披露し続けてきている「青い春」という楽曲ですが、生田絵梨花さんの歌声によってまた新たな表情を知れて嬉しい限りです！

是非みなさまにもウキウキお楽しみ頂けたら嬉しいなあと思います！

いくちゃん、本当にありがとう！

■生田絵梨花コメント

SUPER BEAVERさんの楽曲も大好きですし、ライブにも何度か行かせていただいているので、今回カバーさせていただけてとても光栄です。今回のCMでSUPER BEAVERさんの『青い春』をカバーすることを伺ったとき、驚きと喜びで前歯が飛び出たまま口が全然閉じられなくなってしまって（笑）。ずっとビーバースマイルみたいになってしまうぐらい嬉しかったです（笑）。本当にありがとうございます！！

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『I.K.T（I Know Tomorrow）』

2026年4月22日（水）リリース

予約：https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL 初回生産限定盤A 初回生産限定盤B 通常盤 ○初回生産限定盤A

仕様：CD+BD+アクスタA+Lyric＆Photo Book＋トレカA＋ポストカードA

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13630〜32 ○初回生産限定盤B

仕様：CD+BD+アクスタB+Lyric＆Photo Book＋トレカB＋ポストカードB

価格：12,000円（税込）

品番：SRCL-13633〜35 ○通常盤（初回仕様）

仕様：CD+スマホサイズステッカー（全3種のうちランダム1種封入）

価格：3,300円（税込）

品番：SRCL-13636 ▼早期予約特典

対象期間中、Sony Music Shop にて4月22日(水)発売 生田絵梨花1stアルバム 『I.K.T』 を抽選権利付き専用カートにてご予約いただくと、以下Ａ賞もしくはＢ賞いずれかにご応募いただけます。 A賞：Iku Phone 抽選で20名様

B賞：サイン入りオリジナルボード50名様(宛名あり)

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421 ・Sony Music Shop限定早期予約抽選特典付きCD予約

https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422 ▼CDショップチェーン別先着特典

詳細：https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422

◾️「今も、ありがとう」

2026年5月6日（水）リリース

予約：https://IkutaErika.lnk.to/ImamoArigatou © 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６ 仕様：期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）

※アニメ描き下ろしジャケット／デジパック仕様

※2026年8月5日までの期間生産 ▼収録曲

TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』エンディングテーマ「今も、ありがとう」

「夏恋風」ほか ▼収録映像

・「今も、ありがとう」Music Video

・「今も、ありがとう」Music Videoメイキングムービー