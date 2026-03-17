【日本橋三越本店】「お花見ザウルス」「ぴーレックス」に「ハトザウルス」…！全国の老舗和菓子店がつくるかわいい恐竜たちが大集合！

日本橋三越本店の本館7階催物会場に全国の老舗和菓子が一堂に会する春の恒例イベント「第80回 全国銘菓展」が3月18日(水)から3月23日(月)まで開催されます。

節目の第80回は「恐竜」がテーマ！

「全国銘菓展」は、全国銘産菓子工業協同組合と三越伊勢丹が共催し、創業60年以上・三代続く老舗和菓子店を中心に、全国各地の実力ある和菓子店が一堂に会する催事。

1950年に日本橋三越本店で開催された「全国銘菓復興展示即売会」を原点とし、70年以上にわたり毎春の恒例イベントとして受け継がれてきた日本屈指の和菓子の祭典です。

近年は「猫」「虹」「水族館」「宇宙」などの親しみやすいテーマで伝統の技に新しい表現を加え、多くの幅広い世代に和菓子の魅力を発信しています。

節目の第80回となる今回は、世代を超えて親しまれる「恐竜」がテーマ。全国の老舗和菓子の名店が今回のイベントのために創作した“恐竜モチーフの和菓子”の数々が登場します。本記事ではその一部をご紹介します！

とってもかわいい！恐竜のお菓子ラインナップの一部をご紹介

■静岡県＜菓子舗 間瀬＞

［日本橋三越本店限定］お花見ザウルス 1個864円

［日本橋三越本店限定］ お花見ザウルス 1個864円

■東京都＜榮太樓總本鋪＞

［日本橋三越本店限定］a.あめのザウルス 紅、b.あめのザウルス 黄 各1個 各1,080円

［日本橋三越本店限定］ a.あめのザウルス 紅、b.あめのザウルス 黄 各1,080円各1個

■佐賀県＜丸芳露本舗 北島＞

よりそい竜「こはる」［日本橋三越本店限定］各486円 ［各日1種5点 合計25点限り］5種・各1個

※お一人さま1点限り

［日本橋三越本店限定］ よりそい竜「こはる」 各486円 ［各日1種5点 合計25点限り］5種・各1個

■愛媛県＜一六本舗＞

［日本橋三越本店限定］a.道後恐竜 湯の助、b.道後恐竜 湯の丸 各648円 各1個

［日本橋三越本店限定］a.道後恐竜 湯の助、b.道後恐竜 湯の丸 各648円 各1個

■千葉県＜なごみの米屋＞

［日本橋三越本店限定］ぴーレックス 1個501円

［日本橋三越本店限定］ぴーレックス 1個501円

■神奈川県＜豊島屋＞

［日本橋三越本店限定］ハトザウルス 1個486円

［日本橋三越本店限定］ハトザウルス 1個486円

■京都府＜聖護院八ッ橋総本店・nikiniki＞

［日本橋三越本店限定］ハナミザウルス1個378円［各日10点限り］

［日本橋三越本店限定］ ハナミザウルス 1個378円［各日10点限り］

■東京都＜銀座 清月堂本店＞

［日本橋三越本店限定］カブキ座ウルス 1個651円

［日本橋三越本店限定］カブキ座ウルス 1個651円

■岡山県＜廣榮堂本店＞

［日本橋三越本店限定］モモノサウルス 1個540円

［日本橋三越本店限定]モモノサウルス 1個540円

■島根県＜風流堂＞

［日本橋三越本店限定］てぃらの 432円 1個

［日本橋三越本店限定］ てぃらの 1個432円

■山形県＜乃し梅本舗 佐藤屋＞

［日本橋三越本店限定］モンテケラトプス 1個540円

［日本橋三越本店限定］モンテケラトプス 1個540円

この他にも会場では、関連展示として“恐竜王国福井”の体験型コンテンツや、「桜餅コレクション」や「どら焼きコレクション」をはじめ、各店を代表する銘菓やオリジナルの「御菓印」企画など、多彩なメニューでイベントを盛り上げています。

和菓子好きな方はもちろん、お子様が恐竜好きな方など、世代を超えて和菓子文化の新たな魅力を体験してみてはいかがでしょうか？

■開催概要

第80回 全国銘菓展

会期：2026年 3月18日(水)〜3月23日(月)［最終日午後6時終了］

※イートインラストオーダーは各日終了30分前

会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1

共催：全国銘産菓子工業協同組合/株式会社 三越伊勢丹

企画協力：福井県・福井県立恐竜博物館

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定内容、掲載情報や商品のご提供を、予告なく変更・中止となる場合があります。

「お花見ザウルス」「ぴーレックス」「ハトザウルス」…日本橋三越本店にやってきたかわいい恐竜たち（22枚）