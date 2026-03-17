だいたひかる、息子のリクエストで弁当作りを再開したことを報告「泣いてはいないし食べている」

お笑いタレントのだいたひかるが16日に自身のアメブロを更新。息子のために弁当作りを再開したことを明かした。

この日、だいたは「お弁当復活です」と報告し「ワンタンの皮で作る春巻き」や「卵焼きや、ミートボール」が入った手作り弁当を公開。「ママのお弁当が、良いと言うけれどこんなんだよメニュー」とお茶目にコメントしていた。

その後、更新したブログでは「先週 園のお弁当の時間に泣いていて…目を擦り過ぎて、擦り傷みたいに赤くなり…」と息子が園で泣いていたことを告白。その理由が「『お弁当が嫌だママのが良い』と言うので…今日から、私のお弁当にしたのですが」と、だいたの手作り弁当を望んでいたためだったことを明かした。

弁当を持たせた当日、ライブカメラで息子の様子を確認したといい「泣いてはいないし食べているからホッとしつつも…」と安堵の気持ちを吐露。一方で「明日のお弁当は、何にしようと？メニューに追われる日々が」と悩みを明かすも、自身の母親から「お弁当作りは、『良い思い出になるよ』」と励まされたことを報告した。

最後に「レパートリーを増やせるように、頑張っていこうと」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。