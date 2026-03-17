「37歳とは思えない」重盛さと美、“小学生”コーデに反響！「いつまで可愛いねん！」「最強の小学生」
「37歳とは思えない」重盛さと美、“小学生”コーデに反響！「いつまで可愛いねん！」「最強の小学生」
タレントの重盛さと美さんは3月16日、自身のInstagramを更新。コーディネートを披露し、その若々しい姿が反響を呼んでいます。
【写真】重盛さと美の小学生コーデ
「歳をとらないんですか？」重盛さんは「小学生みたいな日」とつづり、13枚の写真を投稿。デニムのサロペットスカートにボーダー柄のニットカーディガンを合わせ、ベージュ色のキャップも被っています。キッズ感とストリート感が両立したコーディネートですが、とても似合っていますね。また、ミニスカートから露出したほっそりした美脚も目を引きます。
ファンからは「小学生コーデでも滅」「最強の小学生」「いつまで可愛いねん！」「歳をとらないんですか？」「37歳とは思えない」「まじで何歳か正確に調べた方がいいと思う」などの声が寄せられました。
「可愛いの最終形態」10日には、ノルディック柄のニットジャケットともこもことしたバケットハットが特徴的な、真冬のコーディネートを紹介した重盛さん。ファンからは「いつも見てもお洒落だし！」「日本一かわいい説ある」「可愛いの最終形態」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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