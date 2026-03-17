俳優の成宮寛貴さんは3月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：成宮寛貴さん公式Instagramより）

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俳優の成宮寛貴さんは3月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。

【写真】成宮寛貴、最新プライベートショット

「ボンボンドロップシールみたい」

成宮さんは「空山さんの素敵なイチゴ」とつづり、1枚の写真を公開。イラストレーターの空山基さんの作品と並ぶ成宮さんの姿が写っています。黒いキャップをかぶったラフなスタイルで、プライベート感あふれる1枚となっています。

コメントでは、「素敵なご紹介有難う」「周りのピンクも優しさであふれていて素敵」「ボンボンドロップシールみたい」「キラキラいちご似合います」「コーディネートだいすき」「ナリくん美しいですね」「キラキラ苺も良くお似合い」などの声が集まっています。

「心からほっとしています」

普段からオフショットやプライベートショットを投稿している成宮さん。2月18日には「『サド公爵夫人』すべての公演が終了しました。無事に大千秋楽を迎えられたこと、心からほっとしています」とつづり、2枚の写真を公開しました。楽屋のような場所で椅子に腰かけ、リラックスした様子を見せる姿や、カメラ目線で笑顔を浮かべるショットが収められています。舞台をやり遂げた安堵（あんど）感が伝わる投稿となっています。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)