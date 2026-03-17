昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板し活動自粛中だった生島ヒロシ（75）が、4月5日から始まる文化放送の新レギュラー番組で活動復帰する。「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）。17日に行われた同局の定例会見で発表された。

生島の起用について質問を受けた田中博之社長は「生島さんサイドからラジオをやりたいと希望があり、私たちもこれまでのご実績やキャリア、卓越したリスナーとの関係値がある方だと考えている。さまざまな条件がクリアしたら番組ができるのかと思い調整した」と説明した。ただ、いまだ世間からの批判は少なくない状況だけに「そのような声は真摯（しんし）に受け止めたい」と話した。

本紙の取材によると、親しいタレントや知人から送信されてきたインターネット上のセクシー画像を面白がって仕事の関係者や知人に大量に転送。番組の女性スタッフにも送りつけていた。女性スタッフから極めて不快との訴えがあり、セクハラと認定された。また、生放送でCMが流れる時間に経験の浅いスタッフをきつい口調で指導。パワハラに該当するとされた。

再びレギュラー放送を始めるにあたり、生島は自主的にアンガーマネジメント講習を受講し文化放送社内の講習も受けたという。田中社長は「ご本人は深く反省されており、同じようなことは二度と起こさないと話されていた」とした。