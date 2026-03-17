TBSの杉山真也アナウンサー（42）と宇賀神メグアナウンサー（30）が17日、キッザニア東京での「情報番組制作スタジオ」パビリオン取材会に出席した。

同局の朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）のスタジオを再現したパビリオンが、この日から4月13日まで期間限定でオープン。アナウンサー体験やディレクター体験、カメラマン体験を行うことができる。

この日は同番組に出演している杉山アナと宇賀神アナが子供たちに生放送の極意をアドバイスし、体験後には恒例のシマエナガ体操も一緒に披露。リハーサルを経て順調に生放送が行われ、杉山アナは「素晴らしかったです！最高の放送でした。みんなそれぞれの役割で、しっかりとお仕事をしている様子が頼もしかった」と絶賛した。宇賀神アナも「緊張したと思うんですけど、音のタイミングもスイッチングも、カンペもスムーズだった」と拍手を送った。

質問コーナーでは子供たちから「時間がない時はどのようにぴったり合わせるんですか？」と真剣に聞かれ、杉山アナが「いやいや、もう心臓バクバクよ！」と打ち明ける場面も。「実はいろいろお話してくると、10秒だとこれぐらい喋れるかなっていう感覚は身についてきています」とプロとしての経験を語った。

体験を振り返り、杉山アナは「キッザニアに『THE TIME，』のパビリオンができたことが感激。放送・テレビ業界に興味を持つきっかけになるのは、これから一緒に放送をつくる可能性がある身として凄いうれしい」としみじみ。この日が人生初のキッザニアだったという宇賀神アナは「キッザニア20周年の2006年に行きたいって言ったんですけど、人気すぎて予約が取れなかったんです。なので人生の夢がかなった」と感慨深げで、「『THE TIME，』をスタジオで見学・体験することで、テレビ局で働きたいって子供が1人でも増えたらうれしい」と話した。

子供たちが生放送に臨む様子を真剣な表情で見守っていた2人。明日以降の生放送に向けた心境を問われた杉山アナは「緊張感が増しましたね。スタートから噛んでしまったらどうしようって」と語り、スタジオは大爆笑。宇賀神アナも「子供たちにアドバイスとかしといて、いの一番に噛むわけには…」とつぶやき、「シマエナガ体操も、指先までしっかり伸ばして踊りたい」と意気込んだ。