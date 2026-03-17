お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。自身が制作する映画や舞台に出演する俳優や声優の条件について語った。

自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。現在プロデューサーとしても活動する番組MCのMEGUMIが「面白い宣伝方法とは？というのが全然答えが出なくて」との質問をぶつけると、「分かります」とうなずいた。

西野は25年夏にミュージカル「えんとつ町のプペル」を上演したが、西野は「まず、ポスター作ってない、フライヤー（ちらし）作ってない。どこにも宣伝出してないですよ」と驚きの事実をぶっちゃけ。

「それはチャンレンジだったんですけれど。なんかポスターとかあんまり効果ない、自分がそもそもあんまりポスター見て行こうってなってないし。フライヤー見て行こうってなってない、自分がねってなったときに、あんまり効果ないんじゃないかと思って」と告白。「じゃあ何だったら僕行くかなってなったときに、やっぱりメーキング（動画）。メーキングを見て、その完成は見届けに行きたいなっていう」と続けた。

「だからアイドルオーディションを、ずっと追いかけて。昔『ASAYAN』とかあったじゃないですか。モー娘。さんが決まるまでのあれを追っかけて、でモー娘。を見に行くみたいな」と語り、「その時にメーキングが1番の宣伝だなと持ったんで」と断言した。

そのため「まず『えんとつ町のプペル』に関しては、メーキングでカメラを入れるのに対してNGを出す俳優さん、全員オファー出さなかったです」と回顧。「有名な俳優さんとか、集客力ある人を募っても、たぶん1人が呼べて何千人、頑張って1万人とかそれぐらい」と言い、「それぐらいだったら、全然無名でいいから、メーキングを撮らせてくれる人。ちゃんとサインだけして」を選んでいたと打ち明けた。

「でもそれをやると、小学校5年とか6年のオーディションの様子、男の子が1人歌っているのとかが、それでもね、YouTubeのショート(動画)とかでね、1000万回以上回るんです」と西野。「そう考えるとね、有名なそういうのを使わせてくれない俳優さんをキャスティングするより、無名なそっちの方がっていう」と力を込めた。

映画版で主役声優を務めている子役の誕生日動画なども公開されており「まさに。可愛いんだよ、もう」としみじみ。MCのMEGUMIは「泣いたもん。ああいうピュア動画うまいよね。ピュアだから、ご自分がさ。ちゃんとピュアにやってんだなと思ってグッときた。あの子がやっている映画見たいってなった、見て」と絶賛した。