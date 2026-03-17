「今日好き」代田萌花（もか）、ミニスカモノトーンコーデで美脚スラリ「スタイル抜群」「撮り方がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのモノトーンコーディネートを披露した。
【写真】「今日好き」ギャルJK「撮り方がおしゃれ」鏡越しのミニスカ自撮りショット
代田は、3月14日に開催された「Cinderella Fes 合同新歓」への出演を報告し「みなさんに会えて嬉しかったです」とコメント。白地に黒ドットのカーディガンに黒いミニスカートのモノトーンコーディネートの姿を斜め上から写したショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ガーリーコーデ似合ってる」「最強に可愛い」「撮り方がおしゃれ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ギャルJK「撮り方がおしゃれ」鏡越しのミニスカ自撮りショット
◆代田萌花、ミニスカモノトーンコーデ公開
代田は、3月14日に開催された「Cinderella Fes 合同新歓」への出演を報告し「みなさんに会えて嬉しかったです」とコメント。白地に黒ドットのカーディガンに黒いミニスカートのモノトーンコーディネートの姿を斜め上から写したショットを公開し、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ガーリーコーデ似合ってる」「最強に可愛い」「撮り方がおしゃれ」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立した。（modelpress編集部）
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