ゆってぃ、美人妻＆1歳娘と神宮球場へ ヤクルトユニ姿の家族ショットに反響「お揃い可愛い」「素敵なファミリー」
【モデルプレス＝2026/03/17】お笑いタレントのゆってぃの妻でタレントの石川あんなが3月15日、自身のInstagramを更新。娘の神宮球場デビューを報告し、ユニフォーム姿の家族3ショットを公開した。
【写真】人気お笑いタレントの35歳美人妻「お揃い可愛い」ヤクルトユニ姿の3ショット
石川は「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」と記し、神宮球場で揃って東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着用した野球観戦時のゆってぃと娘との3ショットを公開。「色々なものに興味津々で、いつのまにそんなに早く歩けるように…？！ってくらいトコトコズンズン進んでいくので捕まえるのに必死でした。捕手ですね！！！ちがうか！」「音に合わせてメガホン叩いたり拍手したり応援できました」と娘の様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「お揃い可愛い」「素敵なファミリー」「ユニフォーム着てよちよち歩いてるの可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】人気お笑いタレントの35歳美人妻「お揃い可愛い」ヤクルトユニ姿の3ショット
◆ゆってぃの妻・石川あんな、神宮球場での家族3ショット公開
石川は「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」と記し、神宮球場で揃って東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着用した野球観戦時のゆってぃと娘との3ショットを公開。「色々なものに興味津々で、いつのまにそんなに早く歩けるように…？！ってくらいトコトコズンズン進んでいくので捕まえるのに必死でした。捕手ですね！！！ちがうか！」「音に合わせてメガホン叩いたり拍手したり応援できました」と娘の様子をつづっている。
◆石川あんなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「お揃い可愛い」「素敵なファミリー」「ユニフォーム着てよちよち歩いてるの可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
ゆってぃと石川は2022年3月に入籍し、2024年11月に第1子妊娠を発表。2025年1月7日には、第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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