元TBS山本里菜アナ、イメチェン新ヘアに絶賛の声「大人可愛い」「サラツヤで羨ましい」
【モデルプレス＝2026/03/17】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が3月15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアカラーを公開した。
【写真】31歳元TBSアナ「大人可愛い」美貌際立つイメチェンヘア
山本は「髪色暗くしました」と報告。「いつも私に似合う絶妙なカラーにしてくれてありがとうございます」と美容師への感謝をつづり、以前より暗い落ち着いたブラウンとなった、胸の辺りまであるセミロングヘアを披露している。
この投稿に、ファンからは「自然なカラーが素敵」「とても似合ってる」「大人可愛いヘア」「サラツヤで羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元TBSアナ「大人可愛い」美貌際立つイメチェンヘア
◆山本里菜、イメチェン髪色公開
山本は「髪色暗くしました」と報告。「いつも私に似合う絶妙なカラーにしてくれてありがとうございます」と美容師への感謝をつづり、以前より暗い落ち着いたブラウンとなった、胸の辺りまであるセミロングヘアを披露している。
◆山本里菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「自然なカラーが素敵」「とても似合ってる」「大人可愛いヘア」「サラツヤで羨ましい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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