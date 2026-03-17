うなぎ8倍の衝撃　宇奈とと「爆盛うなぎ祭り」開催、“神盛り”1980円

うなぎのファストフードブランド「名代 宇奈とと」は、3月19日から5月10日までの期間、全国22店舗で創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」を開催し、全3種類の“爆盛”メニューを販売する。

〈「爆盛うなぎ祭り」販売メニュー(すべて税込)〉

◆テラどーん(鰻の量:うな飯の4倍)

店内・テイクアウト1,300円/デリバリー1,800円

◆テラどーん 鬼盛り(鰻の量:うな飯の6倍)

店内・テイクアウト1,600円/デリバリー2,200円

◆テラどーん 神盛り(鰻の量:うな飯の8倍)

店内・テイクアウト1,980円/デリバリー2,770円

【通常の「うな丼」(640円)など 画像4点はこちら】

2000年12月の創業以来、宇奈ととは「安い・早い・旨い」を掲げ、日常の中で気軽にうなぎを楽しめる場を提供してきた。今回の企画は、25年間支えてきた利用客への感謝を込めて実施するもの。

Ｇ−ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社が展開する「名代 宇奈とと」

期間中は、過去最大級のボリュームを誇る限定メニューが登場。かつてSNSで話題となった“伝説のメニュー”が「テラどーん」として進化し、復活する。

中でも、うなぎの量が“うな飯の約8倍”となる「神盛り」は、宇奈とと史上最大級のボリュームとコストパフォーマンスを実現した一品。4倍・6倍とあわせ、全3種類の“爆盛ラインアップ”を展開する。

■「爆盛うなぎ祭り」メニュー販売店舗

＜東京＞

新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

＜神奈川＞

川崎店

＜京都＞

伏見稲荷店

＜大阪＞

梅田店、南森町店、本町店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店

＜兵庫＞

姫路店

＜福岡＞

大名店

＜テイクアウト・デリバリー＞

曳舟店

※数量限定のため、なくなり次第終了

※浅草店、上野店および一部店舗は対象外

※店舗の営業状況により、取り扱い内容が変更となる場合がある