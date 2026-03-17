◆ファーム・リーグ西地区 阪神―オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手が「５番・ＤＨ」で実戦デビューを果たし、２回無死一塁の第１打席でオリックス・片山から左前安打を放った。スタンドからは大きな拍手が起こった。さらに１死一、二塁の二塁走者として、コンスエグラの左翼線への打球で一気に本塁にかえり、初得点もマーク。全力疾走を披露した。

立石は新人合同自主トレ中の１月１７日のベースランニングで右足の張りを訴えて離脱。その後、大阪府内の病院で右足の肉離れと診断された。春季キャンプは平田２軍監督が指揮する沖縄・具志川組でスタート。体験も兼ねて、藤川監督が指揮する沖縄・宜野座組に合流することもあったが、治療、リハビリ中心のメニューを慎重に進めてきた。

藤川監督は立石の開幕１軍の可能性について「日々動く」と含みを持たせており、今後の状態次第では、緊急昇格も考えられる。昨秋のドラフトでは広島、日本ハムも含めて３球団競合で阪神入りした逸材スラッガーが、いよいよギアを上げてきた。