【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#2

【もっと読む】ベネズエラ戦惨敗は井端監督の「自業自得」

史上最悪の準々決勝敗退となった侍ジャパンは16日、メジャー組を除く選手、首脳陣らが米マイアミから空路、成田空港に帰国した。

大会連覇を目指した30人のメンバーのうち、大谷翔平（ドジャース）ら17人が準々決勝に出場したものの、13人は出場機会がないまま「4泊6日のマイアミ旅行」に終始した。

その13人の内訳は、投手が菅野智之（ロッキーズ）、北山亘基（日本ハム）、松本裕樹（ソフトバンク）、宮城大弥（オリックス）、曽谷龍平（同）、大勢（巨人）、高橋宏斗（中日）、金丸夢斗（同）の8人。捕手は若月健矢（オリックス）が最後までマスクをかぶり、中村悠平（ヤクルト）、坂本誠志郎（阪神）はベンチで戦況を見守った。内、外野手は小園海斗（広島）、牧原大成（ソフトバンク）、周東佑京（同）が出番ナシだった。

菅野は準決勝、高橋は決勝戦で先発するとみられていたが、他の選手は準決勝、決勝と勝ち上がっていたとしても、出場機会は限られていたに違いない。

井端監督はかねて準々決勝以降は「投手はどんどんつぎ込む。負けたらそこで終わりなので」と総力戦で挑むとしていた。

リリーフ専門の投手は3人のみ。所属球団では先発を務める投手を含め、1次ラウンドでは誰が米国ラウンドでリリーフとして使えるか、テストを試みた。

ベネズエラ戦では先発した山本由伸（ドジャース）が四回で降板すると、八回までに隅田知一郎（西武）、藤平尚真（楽天）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）を投入したが、強力打線を擁するベネズエラに圧倒された。

「井端監督の偏重起用に投手陣は苦心していた」と、侍ジャパン経験のある元選手がこう言う。

「ベネズエラ戦では継投を巡って、ベンチとブルペンの間で意思疎通が図れず、てんやわんやの大騒ぎに。グラウンドレベルにいたテレビや新聞のカメラマンにもわかるほどだったと聞きました。選手たちはその様子を白い目で見ていたそうです。いかに井端監督ら首脳陣が浮足立っていたかがよくわかる。そもそも、救援投手に故障者が続出したこともあったにせよ、例えば松本などは宮崎合宿時は大絶賛していたのに、登板したのは1次ラウンドの韓国戦の1試合だけ。1イニングで1失点したことで見切りをつけた。松本はそのショックもあってか、渡米前に風邪をこじらせ、発熱した。一方、好投を続けていた種市は本来は先発投手であるにもかかわらず、1次ラウンドの韓国、豪州戦ではリリーフとして連投させた。これには本人も報道陣に対して驚きの声を上げたほど。ベネズエラ戦ではイニングまたぎも強いるなど酷使。こうした場当たり的な井端監督の投手起用によって、ただでさえコマ不足のブルペンはいよいよ機能不全に陥ったといえます」

立ち上がり悪い菊池雄星を救援に

指揮官が見切った選手といえば、メジャーリーガーとして参戦した菊池雄星（エンゼルス）もその一人ではないか。

「大阪でのオリックスとの強化試合、1次ラウンドの韓国戦に先発し、2試合連続で初回に3失点した。立ち上がりが苦手なのは西武時代からわかっていたことですが、二回以降は立ち直った。韓国戦の直球の平均球速は154.6キロを計時。強力打線を封じるには欠かせない投手だったのは間違いない。しかし、準々決勝でブルペン待機させた挙げ句、山本の2番手としてではなく、敗戦間際の九回に起用した。山本降板時の四回終了時点で日本のリードは3点。ベネズエラ打線に対してはセーフティーリードとはいえない。九回に投入したのは、井端監督が延長戦まで視野に入れていた可能性もあるが、そもそも立ち上がりが良くない投手を救援で使うのはギャンブルもいいところです。あるいは、菊池が所属するエンゼルスから侍ジャパンに対し、大会期間中に2度の登板機会を設けるよう指示が出ていたのか。いずれにせよ、井端監督が雄星のことを信頼していないことだけはハッキリしました」（同）

野手も、飼い殺された面々は少なくない。

昨季のセ・パ首位打者である小園と牧原、1次ラウンドのチェコ戦で本塁打を放った足のスペシャリスト周東、前回大会で大谷とバッテリーを組んで世界一に貢献した中村などは、塩漬け状態に。

1次ラウンドで12タコだった近藤健介（ソフトバンク）の代わりにベネズエラ戦でスタメン出場した佐藤輝明（阪神）、鈴木誠也（カブス）の故障により途中出場して3ランを放った森下翔太（阪神）のように、出場機会さえあれば、チームに貢献したのではないか。

一方、1次ラウンドから不振だった村上宗隆（ホワイトソックス）や牧秀悟（DeNA）は執拗に使い続けた。ベネズエラ戦では、若月に代打を送らず、周東を代走ですら起用しなかった。

ベンチが思考停止状態に陥っていた可能性は高いが、選手を生かすどころか殺す井端監督の選手起用によって、侍ジャパンのチーム力、結束力に亀裂が生じたのは言うまでもない。（つづく）

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ところで、WBCの敗因にもなったリリーフ陣崩壊は井端監督の「自業自得」という声が上がっている。その高圧的な態度が選手の不信感を煽り、招集を辞退されるケースが少なからず発生していたというのだ。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。

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