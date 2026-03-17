侍ジャパンのメンバーとして戦った阪神の森下翔太選手がチームに17日合流しました。

「体調は万全です。疲れはたまってるなという感覚というか無意識に気持ちを入れてやっていたので疲れた。それは自分の中で見極めながらやっています」と話す森下選手。

WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝のベネズエラ戦ではチームの主力である鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代。その代わりに出場した森下選手が、3回に3ランホームランでチームを奮起させる逆転の一打を放ちました。チームは敗れましたが記憶に残る一発となりました。

改めてWBCについて「どれも自分にとっては初体験で初めての事だったので、すごく刺激的でしたし、自分ももっともっと頑張らないとと思わせられた大会でした」と振り返ります。

急きょの交代にも「誠也さんがベースで痛がっている姿をみて、あるかもしれないと思ってすぐに作っていたので守備に行った際も緊張せずいつも通りできて、次の打席も自分らしい打撃が出来た。自分自身にも奮い立たせたいという思いもあったし、あの一本でベンチも鼓舞して一丸となっていけたらと」と3ランを放った打席での心境を語ります。

メジャーの中でも最前線で活躍する大谷翔平選手については「色んな会話をさせてもらって気さくに話しかけてくれたり、口で多く語るというかは背中で見せてくれた。自分も背中で見せられる選手になっていきたいと目標になった」と話しました。

森下選手は、16日に帰国し、翌17日のロッテとのオープン戦で「3番・DH」としてスタメン出場しています。