ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」に向けて、いよいよステージ設置作業が開始されたと１６日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。

記事によると同所では１５日夜から作業が開始され、安全装備を身につけた国内外のスタッフが忙しく動き回っているという。またステージを中心にフェンスが設置され、歩行者と一部車両が制御されていると伝えた。そのフェンスの外では、公演を楽しみにしているファンが訪れ、記念写真を撮る姿があちこちで見られたという。

同メディアは、フィリピンから５日に来たというファンに取材し「９日にＳＵＧＡの誕生日を祝うファンイベントがあったので、参加するため早めに韓国へ来た」「最も楽しみにしているのは、新曲を歌うメンバーの姿」と明かしたことを伝えた。メンバーへ伝えたいメッセージはあるかと問われたファンは「すてきな音楽を共有してくれてありがとうと言いたい」「ＢＴＳは韓国の誇りだけでなく、アジアの誇りだと思う。アジア人として、７人が本当に誇らしい。私たちは世界のマイノリティーではなく、この世界をけん引する原動力だということを、音楽を通して見せてくれた」と強調したとした。

ＢＴＳの公演当日は約２６万人が光化門一帯に集うことが予想されており、警察とソウル市は周辺ビル３１棟を重点管理対象に選定。出入り口の一部閉鎖・上層階の統制を要請し、高い場所で起こりうる転落などの事故予防および、チケットを持っていない人たちが遠くから公演を観覧しようとする「抜け道観覧」を根本から遮断するとした。