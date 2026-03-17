ANLANホットビューラー最新モデル登場♡速攻カールで理想の目元

忙しい朝でも、ぱっちりとした理想のまつ毛を叶えたい女性に朗報♡ビューティーテックブランドANLANから、人気のホットビューラーがさらに進化して登場しました。スピード・キープ力・安全性にこだわった新モデルは、毎日のメイク時間をぐっと快適にしてくれるアイテム。軽やかな使い心地と高機能を兼ね備えた、注目の最新美容ガジェットをチェックしてみてください。

10秒で完成する時短設計

新モデルの大きな魅力は、わずか10秒で温まる急速予熱。従来の約30秒から大幅に短縮され、忙しい朝でもすぐに使えるのが嬉しいポイントです。

電源を入れてすぐに使えるため、メイク時間の短縮はもちろん、外出先でのメイク直しにもぴったり。約1分でプロ級のカールが完成し、きれいな上向きまつ毛を長時間キープします。

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どんなまつ毛も美しくキープ

高性能ICチップを搭載し、65℃と85℃の2段階温度調整が可能。細く柔らかいまつ毛から、しっかりしたまつ毛まで、状態に合わせて最適なカールを実現します。

さらに、140°の広角設計でまぶたにフィットし、短いまつ毛も逃さずキャッチ。熱と適度な圧で、美しいカールをしっかり固定してくれます♪

安心＆持ち運びやすい設計

NTC温度制御機能により、過度な温度上昇を防ぎながらやさしくカール。温度検知シリコンを採用しているため、まぶたへの負担を抑えつつ安心して使用できます。

本体は約40gと超軽量で、コンパクトなサイズ感も魅力。Type-C充電式で持ち運びやすく、旅行やお出かけにもぴったりです。

ANLAN ホットビューラー



価格：2,380円（税込）

サイズ：約36×18×97mm

重量：約40g

毎日のメイクをもっと快適に♡

ANLANのホットビューラーは、忙しい毎日でも美しい目元をキープしたい女性にぴったりのアイテム。時短・高機能・安心設計が揃い、メイク時間をより快適にしてくれます♡

軽やかに使えてしっかり仕上がるから、日常使いはもちろん旅行にも大活躍。新しい美容習慣として、ぜひ取り入れてみてください♪