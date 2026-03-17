スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」がドジャースの新戦力、カイル・タッカー外野手（29）について報じた。

オープン戦でタッカーは25打席に立ち、そのうち8打席で「ボール3」のカウントまで持ち込んだ。ここ2年はストライクゾーン外の球を追う率（チェース率）をキャリア最低水準まで下げており、今後さらに粘り強い打席が増える可能性がある。

もちろん、タッカーは長打力も兼ね備えている。13日にはドジャース移籍後初本塁打を放ち、15日にも再び本塁打を記録した。ロバーツ監督はこう評価する。「彼は選球眼の良さでリーグから敬意を集めている。同時に、自分のゾーンには非常に頑固だ。出塁すること、球を見ることを大切にしていて、何を狙っているかも分かっている。打線の上位で出塁役を担ってほしい。それが我々の狙いだ」。

一方の本人は、ただチームに溶け込んでいるだけだと話す。「ここにはゾーンをうまくコントロールできる素晴らしい打者がたくさんいる。だから、相手の投手陣にとってはかなり厄介な打線になると思う」。

タッカーはまだ29歳。開幕時点ではドジャースのレギュラー野手の中で3番目に若い選手になる見込み（金慧成＝キム・ヘソン＝、アンディ・パヘスに次ぐ）。球団幹部は「まだもう一段階上のレベルに到達できる」と期待を寄せている。

それは守備面でも同様だ。タッカーは2022年にゴールドグラブを獲得した右翼手だが、昨季は守備指標でマイナスを記録した。その一因には、前所属カブスの本拠リグリー・フィールド特有の難しい外野環境もあるとみられる。ただロバーツ監督は、外野フライに対する初動の1歩目が平均以下だったことも影響したと指摘する。「彼を獲得する際にも話したことだが、本人もそこを改善したいと言っている。肩の強さも正確さもあるし、今は健康でもある。だから彼が再びリーグ屈指の右翼手の議論に入らない理由はないと思う」。

4年総額2億4000万ドル（約382億円）の記録的な契約で加入したタッカー。期待値は当然高いが、それに応えるだけの能力は十分に備えている。