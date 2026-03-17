ディズニーリゾートライン、ブルーなラッピングで運行へ 車内もきらめきであふれる 東京ディズニーシーが25周年、4月15日から
東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール・ディズニーリゾートラインは4月15日から来年3月31日までの間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行する。
【写真】キラッキラ！特別な空間になるディズニーリゾートラインの車内
東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれた、東京ディズニーシー25周年を記念した期間限定デザインのラッピングモノレール。車内はジュビリーブルーをベースにキャラクターや華やかな装飾で彩られ、つり革も25周年仕様のデザインに変わり、車内はきらめきであふれる。
モノレールに乗車した瞬間から、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」のBGMに包まれ、祝祭感に浸ることができる。
このほか、この特別な期間だけのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するなど、ディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の祝祭感を感じられる。
夏からはリゾートゲートウェイ・ステーションで東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーをより楽しめる企画も実施。秋にはスタンプラリーを開催予定だ。
イベント開催に先駆けて4月8日(水)から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ2種類を各駅の自動券売機で販売する。このアニバーサリーイベントの開催期間中には、東京ディズニーシー25周年を記念したさまざまなデザインのフリーきっぷを順次販売する。
東京ディズニーシー25周年限定のスーベニアメダルは4月1日から販売する。デザインは東京ディズニーシー25周年をお祝いするディズニーの仲間たちで、ミッキーマウスとプルート、ドナルドダックとグーフィー、ミニーマウスとデイジーダック、チップとデールの全部で4種類となっている。
東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれた、東京ディズニーシー25周年を記念した期間限定デザインのラッピングモノレール。車内はジュビリーブルーをベースにキャラクターや華やかな装飾で彩られ、つり革も25周年仕様のデザインに変わり、車内はきらめきであふれる。
モノレールに乗車した瞬間から、東京ディズニーシー25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」のBGMに包まれ、祝祭感に浸ることができる。
このほか、この特別な期間だけのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するなど、ディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の祝祭感を感じられる。
夏からはリゾートゲートウェイ・ステーションで東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーをより楽しめる企画も実施。秋にはスタンプラリーを開催予定だ。
イベント開催に先駆けて4月8日(水)から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したフリーきっぷ2種類を各駅の自動券売機で販売する。このアニバーサリーイベントの開催期間中には、東京ディズニーシー25周年を記念したさまざまなデザインのフリーきっぷを順次販売する。
東京ディズニーシー25周年限定のスーベニアメダルは4月1日から販売する。デザインは東京ディズニーシー25周年をお祝いするディズニーの仲間たちで、ミッキーマウスとプルート、ドナルドダックとグーフィー、ミニーマウスとデイジーダック、チップとデールの全部で4種類となっている。