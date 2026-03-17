◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。

9回は守護神パレンシア（カブス）が2三振を奪って3者凡退に抑え、準々決勝・日本戦に続いて2試合連続セーブをマーク。試合後は中継したネットフリックスのインタビューに応じ「戦略を立ててアウトを取ることに集中していた」と満足げに振り返った。

米国と激突する17日（同18日）の決勝に向けても「チャンピオンになるだけ。日本、イタリア同様にアメリカも素晴らしいチーム。優勝に向けて頑張るだけ。自分が投げたらチームが勝っているということ。全力で投げていきたい」と意気込んだ。

インタビューが終了すると、元巨人の上原浩治氏、高橋由伸氏、俳優の渡辺謙、嵐の二宮和也にあいさつ。最後に隣にいた渡辺謙に対し、「Tell Seiya,I love you」（誠也に愛してるよと伝えて）と準々決勝の日本戦で右膝を痛めて負傷交代した同僚の鈴木誠也にメッセージを送った。この粋な伝言に渡辺謙も笑顔を浮かべていた。