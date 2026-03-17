麻倉もも、ニューシングル「crumb」アーティスト写真＆ジャケット公開！

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声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail(トライセイル)としても活躍する麻倉ももが、4月29日にリリースするニューシングル「crumb」のアーティスト写真およびジャケットを公開した。

本作は、2月14日に行われた麻倉のバレンタインイベントにてリリースが発表され、これまでに作品の世界観を映し出したイメージフォトが数日にわたり公開されてきた。今までとはまた一味違う雰囲気を感じさせる写真の数々に、ファンの間でも期待が高まっていた。

そして今回公開されたアーティスト写真は、アンニュイな表情の麻倉がこちらを見つめる印象的なビジュアルに。柔らかな空気感の中にどこか儚さも漂わせ、これまでのキュートなイメージとはまた異なる魅力があふれる仕上がりだ。

リード曲となる「crumb」は、夢の中を漂うような浮遊感を感じさせるサウンドに、どこかミステリアスで幻想的な世界観を重ねた一曲。グルーヴィーなトラックに乗せて、新たな麻倉ももの表現を感じさせる楽曲となった。

また、あわせて公開されたジャケットでは、通常盤と初回生産限定盤で異なるビジュアルを展開。通常盤ではアンニュイな表情の麻倉がこちらを見つめる姿が、初回生産限定盤では宙を浮遊する麻倉の姿が採用され、幻想的で不思議な楽曲の世界観をより一層強く演出。現実と夢の境界を思わせるようなビジュアルが、本作のコンセプトを象徴する一枚となっている。

これまでにない表情を見せる麻倉もも。ニューシングル「crumb」のさらなる続報にも注目が集まりそうだ。

予約はこちら

https://asakuramomo.lnk.to/fWOFuV

●リリース情報

「crumb」

4月29日発売

【初回生産限定盤（CD＋特製ケース付きフォトカードセット＋シートステッカー）】



品番：SMCL992〜993

価格：￥5,000（税込）

【通常盤（CD）】



品番：SMCL991

価格：￥1,500（税込）

初回仕様：ランダムトレーディングカード(全3種)、キャンペーン応募チラシ

「crumb」予約はこちら

https://asakuramomo.lnk.to/fWOFuV

＜Profile＞

ミュージックレイン所属。 6月25日生まれ。福岡県出身。2011年に「第2回ミュージックレインスーパー声優オーディション」で合格。雨宮天、夏川椎菜と共に声優ユニット・TrySail を結成。2016年11月2日、「明日は君と。」をリリースし、ソロデビューを果たす。2021 年にリリースした「ピンキーフック」では令和 3 年アニソン大賞にて「声優ソング賞」を受賞。2025年にはフルオーケストラによるコンサートツアーを開催し、全国3都市を回った。

関連リンク

麻倉ももオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/asakuramomo