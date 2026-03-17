フジテレビ系情報ワイド「サン！シャイン」のメインキャスター・谷原章介さんは米国トランプ大統領が日本や中国、フランスなど5か国にホルムズ海峡への艦船出動を求めていることに対して、「勝手に始めた戦争に巻き込むな！」と激しく怒ったが（2026年3月16日放送）、翌17日の放送ではますます腹が立っているようだった。

「火をつけた責任を取って消してください」

放送の直前、トランプ氏のこんなSNS投稿が速報で入ってきた。「日本は（ホルムズ海峡を通じて石油の）95％を得ている。中国は91％だ。韓国は石油、すなわちエネルギーの多くの割合はホルムズ海峡を通じて得ている。彼らはわれわれに感謝するだけでなく、協力すべきだ。驚きは、彼らが乗り気でないということだ」

日本や韓国が米軍に協力するのは当然と言い、色よい返事をしないことに腹を立て、当てつけで、近々に協力的な国の名前を公表するという。

谷原キャスターはこのニュースに呆れ、「本当に理解できない」と怒った。「（事前に）議論もなく、国連で諮っているわけでもなく、いきなり（イラン攻撃を）やっておいて、（原油が）値上がりして、（日本の石油は）95％そこを通るんだから協力しろって......。 （そうではなく）火をつけた責任を取って消してくださいという話ですよね」

イラン攻撃を仕掛けなければ、何の問題もなく日本に石油は届いていた

トランプ大統領が国際法上違法なイラン攻撃を仕掛けなければ、何の問題もなく日本に石油は届いていた。タンカーなどの船舶がホルムズ海峡が通過できなくなり、原油価格が1バレル100ドルを超えた元凶がトランプ大統領であることは明白だ。

だから谷原氏は、「船（軍艦）を出してくれじゃなくて、逆にこっちが（トランプ大統領に）、60ドルぐらいだったのが100ドルを超えたんだから、40ドル分補償してくださいと言いたいくらいです」と皮肉った。

この石油価格高騰でだれが儲けているのか。世界最大の産油は米国だ。トランプ氏自身が「原油価格が上がれば、（わが国は）莫大な利益を得る」とSNS投稿している。

（シニアエディター 関口一喜）