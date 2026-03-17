豪中銀声明 中東紛争での燃料価格急騰が継続すればインフレを押し上げる 豪中銀声明 中東紛争での燃料価格急騰が継続すればインフレを押し上げる

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インフレ率は2022年のピーク以降大幅に低下したものの、2025年後半には大幅に上昇。

インフレ率の上昇の一部は生産能力のひっ迫を反映

中東紛争により燃料価格が急騰しており、これが継続すればインフレ率を押し上げる要因

短期的なインフレ期待は既に上昇

理事会はインフレ率が当面目標を上回る状況が長く続く重大なリスク



供給力への圧力は、2025年後半の需要の勢いの高まりを一部反映。

民間需要の伸びは2025年後半の需要は予想を上回ったが12月期は消費が予想を下回った。



今年の金融情勢はやや引き締まったものの、金融政策の引き締め度合いは不透明



様々な指標は、労働市場の状況が依然としてやや逼迫しており、経済活動の勢いの回復に伴い、ここ数ヶ月で安定していることを示唆



国内経済活動とインフレの見通し、そして金融政策の引き締め度合いについては不確実性。

国内経済活動とインフレの見通し、そして金融政策の引き締め度合いについては、重大な不確実性



労働市場が最近やや逼迫しており、生産能力への圧力が以前の評価よりも若干高まっていると判断

インフレ率が当面目標を上回る水準で推移する可能性が高く、インフレ期待を含め、リスク要因がさらに上振れ方向に傾いていると判断



名の委員が政策金利目標を25ベーシスポイント引き上げて4.10％とすることに賛成票を投じ、4名の委員が政策金利目標を3.85％で据え置くことに賛成票

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