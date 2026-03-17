160.51　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.04　エンベロープ1%上限（10日間）
159.35　現値
158.46　10日移動平均
158.11　一目均衡表・転換線
157.00　21日移動平均
156.88　エンベロープ1%下限（10日間）
156.01　100日移動平均
156.01　一目均衡表・基準線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.50　一目均衡表・雲（下限）
153.49　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.93　200日移動平均

160円台半ばのボリンジャーバンド2シグマ上限がポイント