テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば

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160.51 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.04 エンベロープ1%上限（10日間）

159.35 現値

158.46 10日移動平均

158.11 一目均衡表・転換線

157.00 21日移動平均

156.88 エンベロープ1%下限（10日間）

156.01 100日移動平均

156.01 一目均衡表・基準線

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.50 一目均衡表・雲（下限）

153.49 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.93 200日移動平均



160円台半ばのボリンジャーバンド2シグマ上限がポイント

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