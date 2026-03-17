テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば
160.51 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.04 エンベロープ1%上限（10日間）
159.35 現値
158.46 10日移動平均
158.11 一目均衡表・転換線
157.00 21日移動平均
156.88 エンベロープ1%下限（10日間）
156.01 100日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.50 一目均衡表・雲（下限）
153.49 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.93 200日移動平均
160円台半ばのボリンジャーバンド2シグマ上限がポイント
160.04 エンベロープ1%上限（10日間）
159.35 現値
158.46 10日移動平均
158.11 一目均衡表・転換線
157.00 21日移動平均
156.88 エンベロープ1%下限（10日間）
156.01 100日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.50 一目均衡表・雲（下限）
153.49 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.93 200日移動平均
160円台半ばのボリンジャーバンド2シグマ上限がポイント