◆大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）

１敗をキープしてＶ戦線の先頭を走る霧島（音羽山）にとって隆の勝（湊川）は最初の難関といっていいだろう。過去の対戦は６勝１７敗。特に２０１９年の秋場所から２２年の夏場所まで９連敗している。立ち合いの馬力に負けてこれまでは、苦し紛れの引き技に逃げようとして墓穴を掘ってきた。今場所は立ち合いのが当たりがいいから後ろに余裕はあるが、立ち合いを失敗すると一気に持っていかれる可能性もある。

同じ１敗の琴勝峰（佐渡ケ嶽）も“天敵”との対戦が組まれた。正代（時津風）との過去の対戦は１勝７敗。まったく歯が立たない状況が続いている。今場所は１敗をキープしているが、取り口に特徴はない。これが琴勝峰の持ち味かもしれないが、気持ち良く終盤戦を迎えるためにも負けられない一番といえる。

横綱・豊昇龍（立浪）はもう負けられないだろう。横綱になって一度も優勝がない原因は前半に取りこぼしが多いことに尽きる。中盤から後半にかけて力を発揮するのがこれまでの豊昇龍。若元春（荒汐）との一番は通過点に過ぎない。