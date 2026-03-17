テレビ朝日佐々木亮太アナウンサーが17日、MCを務める同局系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。アリにまつわるエピソードで出演者を驚かせた。

中国でアリ飼育ブームが起き、アリが高額で取引されているという話題を紹介。若者の間ではSNS上で変わったペットを披露することが流行しており、色つきの栄養液を餌にして体を青く変色させる人がいることなどを伝えた。

大下容子アナが「“将来のファーブル”みたいな、研究して、という純粋な好奇心という人もいるのかもしれないですけど。ちょっとね、色を付けたりとかどうなのかなっていう…」とコメントすると、佐々木アナは「たまたま去年の夏、オーストラリアでシロアリの蟻塚が名物になっている観光地に行きまして」とアリに関するエピソードを披露。「『シロアリを食べてみてください』って言われたら、パセリの味がしました」と味を報告し、「すみません、変なこと言って」と苦笑した。

スタジオから驚きの声が上がると「大切なタンパク源だったそうです。現地の方には。日本では迷惑なシロアリですけどね」と話していた。