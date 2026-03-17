俳優の石田ゆり子（56）が16日、Instagramを更新。無造作に置かれた雑貨などが並ぶ、生活感あふれる自宅の様子を披露した。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

これまでもInstagramで「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」と紹介した“私服コレクション”や、大好きだという“ヨーロッパの古着”を取り入れたコーディネートなど、私生活でのファッションを披露してきた石田。また「#ハニオ日記」とつけて、飼い猫の“ハニオ”目線でつづった、自宅でくつろぐペットたちの様子も公開。「ほんとにほんとにステキなおうち！」「ゆりこさんのおうちはとっても居心地が良さそう」など、さまざまな反響が寄せられ話題を呼んでいる。

“生活感あふれる自宅”を公開

16日も「#ハニオ日記」をつけ、「ハニオです。さむらいを、みんなで応援した。さむらいはすてきだった。かがやいていた。おかーさんは画面にくぎつけだった。元気と勇気と希望をたくさんもらった。負けちゃったのはざんねんだけど、これが勝負のせかい。ありがとうさむらいたち」と、現在行われている野球の世界大会「ワールドベースボールクラシック」の日本戦を観戦したことも報告。

無造作に置かれた雑貨などが並ぶ室内で、カメラ目線の「ハニオ」がくつろいでいる様子を披露した。（『ABEMA NEWS』より）