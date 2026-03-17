プーマからラメロ・ボールのシグネチャーモデル『MB.05』NEWカラーが登場…白と黒の対極な2色

3月16日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。ラメロ・ボール（シャーロット・ホーネッツ）のシグネチャーモデル『MB.05』のNEWカラーを発表した。

3月1日より販売を開始したのは『MB.05 MIST』。コート上の混沌の中でも冷静に状況を読み切るラメロのプレースタイルを表現した。クリーンなオフホワイトを基調にしたデザインは“静と動”のエネルギーを象徴している。さらに27日には『MB.05 CAMO』が登場。ダークトーンのカモフラージュパターンをベースに、ネオンライムカラーのアクセントを組み合わせた大胆なデザインが特徴の1足。それぞれアッパーにはグラフィックパターンと「NOT FROM HERE」などのディテールが散りばめられ、シグネチャーモデルならではの個性を際立たせている。

どちらも『MB.05』シリーズの特徴である前足部のストラップが足をしっかりと固定し、丸みを帯びたつま先形状はスムーズな蹴り出しを促し、フラットヒールと高耐摩耗トレッドパターンが俊敏な動きとグリップを支える。まるで”陰と陽”のような対極なカラーパターンは、ユニフォームカラーにも合わせやすく、プレーヤーたちの心をつかみそうだ。

『MB.05 MIST』と『MB.05 CAMO』はどちらも税込2万900円。プーマストア大阪をはじめ、プーマ公式オンラインストアやプーマアプリ、一部取り扱い店舗で販売される。

【画像】ラメロ・ボールのシグネチャーモデル『MB.05』の新色